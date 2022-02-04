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Ümraniye’de cezaevinde çıkan yangında 18 mahkum hastaneye kaldırıldı

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Ümraniye T Tipi Kapalı Cezaevi’nde çıkan yangın itfaiyenin müdahalesi ile kontrol altına alınırken, dumandan etkilenen 18 mahkum hastaneye kaldırıldı. Cezaevinin yandığı anlar ise cep telefonu kamerasına yansıdı.

Ümraniye’de cezaevinde çıkan yangında 18 mahkum hastaneye kaldırıldı
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Ümraniye T Tipi Kapalı Cezaevi’nde çıkan yangın itfaiyenin müdahalesi ile kontrol altına alınırken, dumandan etkilenen 18 mahkum hastaneye kaldırıldı. Cezaevinin yandığı anlar ise cep telefonu kamerasına yansıdı.

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Ümraniye T Tipi Kapalı Cezaevi’nde saat 17.30 sıralarında yangın çıktı. Yangın nedeniyle olay yerine itfaiye, sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi ile yangın kontrol altına alınırken, olay yerinde soğutma çalışmaları sürüyor. Yangında dumandan etkilenen mahkumlar ise Ümraniye Belediyesi Sivil Savunma ve Arama Kurtarma ekipleri tarafından kurtarılarak hastaneye kaldırıldı. Toplam 18 mahkum hastaneye sevk edildi.

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