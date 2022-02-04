Ümraniye’de cezaevinde çıkan yangında 21 kişi hastaneye kaldırıldı

Ümraniye E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda çıkan yangına ilişkin Adalet Bakanı Bekir Bozdağ tarafından yapılan açıklamada, " Yangından etkilenen 1 İnfaz Koruma Başmemuru, 20 tutuklu ve hükümlü hastaneye kaldırılmıştır" ifadeleri yer aldı.

Ümraniye E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda çıkan yangına ilişkin Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, sosyal medya hesabından açıklamada bulundu. Bozdağ yaptığı açıklamada, "İstanbul Ümraniye E tipi cezaevinde bir koğuşta çıkan yangın söndürülmüştür. Soğutma çalışmaları devam ediyor. Yangından etkilenen 1 İnfaz Koruma Başmemuru,20 tutuklu ve hükümlü hastaneye kaldırılmıştır. Hiç kimsenin hayati tehlikesi yoktur. Her şey kontrol altına alınmıştır" ifadelerinde bulundu.