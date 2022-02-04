banner4556

Ümraniye’de cezaevinde çıkan yangında 21 kişi hastaneye kaldırıldı

banner4664

Ümraniye E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda çıkan yangına ilişkin Adalet Bakanı Bekir Bozdağ tarafından yapılan açıklamada, " Yangından etkilenen 1 İnfaz Koruma Başmemuru, 20 tutuklu ve hükümlü hastaneye kaldırılmıştır" ifadeleri yer aldı.

Ümraniye’de cezaevinde çıkan yangında 21 kişi hastaneye kaldırıldı
banner4584

Ümraniye E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda çıkan yangına ilişkin Adalet Bakanı Bekir Bozdağ tarafından yapılan açıklamada, " Yangından etkilenen 1 İnfaz Koruma Başmemuru, 20 tutuklu ve hükümlü hastaneye kaldırılmıştır" ifadeleri yer aldı.

banner4336

Ümraniye E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda çıkan yangına ilişkin Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, sosyal medya hesabından açıklamada bulundu. Bozdağ yaptığı açıklamada, "İstanbul Ümraniye E tipi cezaevinde bir koğuşta çıkan yangın söndürülmüştür. Soğutma çalışmaları devam ediyor. Yangından etkilenen 1 İnfaz Koruma Başmemuru,20 tutuklu ve hükümlü hastaneye kaldırılmıştır. Hiç kimsenin hayati tehlikesi yoktur. Her şey kontrol altına alınmıştır" ifadelerinde bulundu.

YORUM EKLE
Gönder
SIRADAKİ HABER
Esen ‘Bu millet ne senden vazgeçer ne senin eserlerinden’
Esen ‘Bu millet ne senden vazgeçer ne senin eserlerinden’
  1. POLİTİKA

banner3841

banner4586

banner4577

banner4321