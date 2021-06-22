Ümraniye’de eşini öldürüp evi ateşe veren şahsın kaçış anı kamerada

Ümraniye’de dün karısını öldüren, ateşe verdiği evden ağır yaralı kurtulan oğlunun da ölümüne sebep olan Mehmet Güney’in evden kaçtığı anlar güvenlik kameralarına yansıdı.
Anne Arzu Rahman Güney’in boşanma aşamasındaki eşi Mehmet Güney tarafından öldürüldüğü ortaya çıktı. Ağır yaralanan 5 yaşındaki Kerem Güney’in ise tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybettiği öğrenildi.Aile faciasına neden olan Mehmet Güney’in eve geldiği, ardından eşini öldürdükten sonra evden kaçtığı anlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.