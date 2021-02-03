Ümraniye’de feci kaza: 1 ölü, 1 yaralı

İSTANBUL (İHA) – Ümraniye’de otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi de yaralandı. Feci kaza güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Kaza, Şerifali Mahallesi Hatboyu Caddesi’nde saat 16.30 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, 63 K 3579 plakalı motosiklet sürücüsü kırmızı ışıkta geçerek karşı şeride ilerlemeye çalışırken aşırı hızla ilerleyen 34 ACJ 900 plakalı otomobil ile çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle motosiklette bulunan 2 kişi yola savruldu. Feci kazada motosiklette kasksız olan K.K. (35) kafasını çarpması sonucu hayatını kaybetti. İhbar üzerine bölgeye polis ve acil servis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri yola şerit çekerek güvenlik önlemleri alıp trafiğin akışını sağladı. Acil servis ekipleri motosiklette yolcu olan K.K. (35) ‘nin hayatını kaybettiğini tespit etti. Ayrıca kazada yaralanan ve kimliği henüz belirlemeyen motosiklet sürücüsüne ilk müdahaleyi gerçekleştirerek hastaneye kaldırdı. K.K’nın cenazesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olay yerini inceleme ekipleri çevredeki güvenlik kameralarını inceleyerek olay yerinde delil araştırdı.

“Arkada oturan kişide kask yoktu”

Kazayı gören Nihat Demir, “Işık yanmasına rağmen motor yukarıdan geliyordu. Öndekinde kask vardı. Arkasındaki de kask yoktu. Kırmızıdan geldi geçti. Otomobil biraz hızlıydı. Hızlı olduğu için motosiklet vurdu. İkisi de yere çakıldı. Arkadakinde kask olmadığı için yere çakıldığı gibi zaten ağzından burnuna kan geldi. Biz müdahale bile edemedik” şeklinde konuştu.

Kaza anı kamerada

Öte yandan kaza anı güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Kaza alanında hayatını kaybeden şahsın arkadaşları ise gözyaşı döktü. Polis ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı.