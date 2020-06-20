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Ümraniye’de feci kaza: 10 yaralı

Ümraniye’de freni patlayan yolcu minibüsü bir otomobile çarptıktan sonra devrildi. Kazada 10 kişi yaralandı.

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Ümraniye’de feci kaza: 10 yaralı

Ümraniye’de freni patlayan yolcu minibüsü bir otomobile çarptıktan sonra devrildi. Kazada 10 kişi yaralandı.

Kaza, saat 16.00 sıralarında Şerifali Mahallesi’nde meydana geldi. Dudullu-Bostancı hattında çalışan yolcu minibüsünün iddiaya göre freni patladı. Sürücüsünün kontrolünü kaybettiği minibüs, bir otomobile çarptıktan sonra parktaki yeşillik alana devrildi. Kazada 10 kişi yaralanırken, kazayı görenler itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri olay yeri çevresinde güvenlik şeridi çekerek önlem aldı. İtfaiye ekipleri tarafından minibüs altından kurtarılan kadın yolcu ambulansa alındı. Diğer yaralılar da görevliler ve vatandaşların yardımıyla ambulansa taşınarak hastaneye kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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