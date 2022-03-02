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Ümraniye’de hata dolu kaza: Ehliyetsiz sürücü kiralık araçla motosikletliye çarptı

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Ümraniye’de kiralık araçla hatalı dönüş yapan ehliyetsiz sürücüsü, cadde üzerinde seyir halinde olan motosikletliye çarptı. Motosiklet sürücüsü yola savruldu. Yaşanan kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Ümraniye’de hata dolu kaza: Ehliyetsiz sürücü kiralık araçla motosikletliye çarptı
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Ümraniye’de kiralık araçla hatalı dönüş yapan ehliyetsiz sürücüsü, cadde üzerinde seyir halinde olan motosikletliye çarptı. Motosiklet sürücüsü yola savruldu. Yaşanan kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, Pazartesi günü saat 15.00 sıralarında Ümraniye Alemdağ Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, kiralık araçla cadde üzerinde seyir halinde olan ehliyetsiz sürücüsü, hatalı dönüş yaptığı esnada motosikletiyle seyir halinde olan Alper Babaç isimli sürücüye çarptı. Motosiklet sürücüsü çarpmanın etkisiyle yola savruldu. Kazada hafif yaralanan Alper Babaç’ın yardımına çevredeki araç sürücüleri koştu. Kazaya karışan araç sürücüsü ise olayın şokuyla bir süre aracından inemedi.

Öte yandan motosiklet sürücüsünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken yaşanan kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

“Çocuk yerde sürünüyordu”

Yaşanan kaza esnasında olay yerinde bulunan vatandaşlardan Hüseyin Kazdal, “Biz burada çalışırken bir ses duyduk. Dışarı çıktığımızda otomobilin motosikletli gence vurduğunu gördük. Çocuk yerde sürünüyordu. Araba motosiklete çarpınca yola savrulmuş. Refüje çarparak durabilmiş. Sağlıkçılar geldi. Çocuğu götürdü” diye konuştu.

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