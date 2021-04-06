Ümraniye’de iki otomobil kafa kafaya çarpıştı, sürücü araçta sıkıştı

Ümraniye’de caddede aşırı hızla seyreden otomobil ile ara sokaktan caddeye giren otomobil kafa kafaya çarpıştı. Kazada otomobil içerisinde sıkışarak yaralanan sürücü, itfaiye ekiplerinin çabası ile sıkıştığı yerden kurtarılarak hastaneye kaldırıldı. Yaşanan korku dolu anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, Ümraniye Şerifali Mahallesi Tercan Caddesi üzerinde saat 11.30 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, cadde üzerinde aşırı hız yapan 34 CSP 002 plakalı Kia marka aracın sürücüsü Ersin Polat, sokak arasından caddeye giriş yapan 34 SP 6130 plakalı Opel marka araca yandan çarparak refüje fırlattı. Meydana gelen kaza sonrası Ersin Polat aracı içerisinde sıkıştı. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu polis, itfaiye ve sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine adrese gelen polis ekipleri yolu kapatarak güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri ise araç içerisinde sıkışan Polat’ı bulunduğu yerden çıkararak sağlık ekiplerine teslim etti. Yaralı araç sürücüsü en yakın hastaneye kaldırıldı.

Öte yandan meydana gelen feci kaza çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.