Ümraniye’de kamyonet devrildi, anne ve kızları son anda kurtuldu

Ümraniye’de kazaların ardı arkası kesilmeyen sokakta bir kamyonet devrildi. O esnada kaldırımda yürüyen anne ve 2 kızı devrilen kamyonetin altında kalmaktan son anda kurtuldu. Kaza anı güvenlik kameralarına yansıdı.
Vatandaşlar, kazaların tekrar yaşanmaması için yetkililerden önlem almalarını istedi. Sıklıkla kazaların yaşandığı mahallede esnaf olan Yaşar Kula, “Burası sanayiye yakın bir bölge olduğu için trafiğe etkisi çok fazla oluyor. Sanayi olmasından sonra cadde gibi araç trafiği oluşmaya başladı. Burada her hafta 3-4 kaza kesinlikle oluyor. Buraya acilen bir önlem alınmasını istiyoruz” dedi.