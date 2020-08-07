Ümraniye’de kırmızı ışık ihlali az kalsın faciayla sonuçlanıyordu

Ümraniye, Çamlık Mahallesinde meydana gelen trafik kazasında facianın eşiğinden dönüldü. Saat 16.00 sularında meydana gelen trafik kazasında iki otomobil çarpıştı; çarpışmanın etkisiyle bir otomobil oto tamircisinin önünde bulunan merdiven boşluğuna düşerken kaza da yaralanma ya da can kaybı olmadı.

Kaza anı güvenlik kamerasına anbean yansıdı

Kaza, Ümraniye, Çamlık Mahallesi, Turgut Özal Bulvarında saat 16.00 sularında meydana geldi. Aytekin Dikmen yönetimindeki 34 NT 2955 plakalı otomobil bulvardan İkbal Caddesine bağlanmak için sola dönüş aldığı an bulvarın karşı yönünden seyir halinde olan Anıl Yıldız yönetimindeki 35 EZZ 76 plakalı otomobille çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle savrulan Dikmen yönetimindeki otomobil önce kaldırıma çıktı daha sonra kaldırımdaki merdiven ile dükkanın arasındaki boşluğa düştü. O anlar bir iş yerinin güvenlik kamerasına anbean yansıdı. Kaza sonrası paniğin de yansıdığı güvenlik kamerasında çevredeki vatandaşlar sürücüleri araçlardan çıkartmaya çalıştıkları görülüyor. Otomobilden çıkan iki sürücünün de sağlık durumu iyi.

O anları gören çevredeki esnaf yaşananları şöyle anlattı:

“Karşıya dönüş ışıkları yanıyor, arkadaş orta şeritteyken arkadan bir araç korna çalarak yürümesini sağladı. O da kırmızıda geçince o araç yukarıdan aşağıya devam ederken vurdu.” Kazaya karışan otomobillerden birisi olan ve merdiven boşluğuna uçan otomobilin sürücüsü Aytekin Dikmen, “Işıkların ikisi aynı anda çalışmıyor, arka taraftan gelen insanlarda korna çalınca biz farkında olmadan kırmızı ışıkta geçtik ve kazaya karıştık” ifadelerini kullandı.