Ümraniye’de kömürlükte çıkan yangın 2 binanın çatısına sıçradı

Ümraniye’de bir dairedeki kömürlükte henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Çıkan yangın yan tarafta bulunan 2 binanın çatısına sıçradı. Ekipler yangını söndürmek için seferber oldu. Yangın havadan da görüntülendi.
Mahalle sakinlerinden Yeter Okumuş yangın esnasında panik yaşadıklarını söyledi. Okumuş, ”Evin kömürlük kısmında çıktı yangın. Hemen yanında bulunan iki binanın çatısına da sıçradı. Durumu itfaiyeye bildirdik çok sayıda ekip geldi. Yangının ilk anında alevler yükseliyordu. Şu an için yoğun bir duman var. Neyse ki kimseye bir şey olmadı. Mahallede kısa süreli bir panik yaşadık" dedi.
Yükselen alevler drone ile havadan görüntülendi.