Ümraniye’de kontrolden çıkan otomobil iki kişiyi teğet geçip iş yerine çarptı

İstanbul Ümraniye’de sürücüsünün kontrolünü kaybettiği otomobil, kaldırımdaki ve yoldaki iki kişiyi kıl payı teğet geçerek bir iş yerinin duvarına çarptı. Kaldırımdaki bekleyen kişi otomobilin yanından hızla geçmesiyle neye uğradığını şaşırdı. Kaza yapan araçtaki bir kadın ile arka koltuktaki bebek hafif yaralandı. Kaldırımda bekleyen 2 kişiyi teğet geçen otomobilin iş yerine çarpma anı güvenlik kameralarına yansıdı.
Otomobilin çarptığı iş yeri sahibi Zekeriya Satılmış, “Sabah saatlerinde iş yerine geldiğimizde bir kaza oldu. Cadde yukarı taraftan gelen bir kadın freninin patladığını zannederek gelip deponun duvarına çarpmış. Yaralılar vardı ambulans gelerek hastaneye götürdü. Bizde de biraz maddi hasar oluştu ama karşı tarafta yaralı olduğu ve otomobilinde çok fazla hasar oluştuğu için ben kendim yaptırırım dedim. Arabanın freni tutuyordu galiba kadın paniklemiş. 2 kişiyi sıyırmış geçmiş Allah’tan onlara bir şey olmamış” dedi.