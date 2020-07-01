Ümraniye’de maskesiz sosyal mesafesiz asker uğurlama eğlencesi

Ümraniye’de asker uğurlaması yapan kalabalık bir grup, araçlarıyla yolu kapatarak bir araya geldi, sloganlar attı. İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlaman asker uğurlaması genelgesine aldırış etmeyen şahıslar, ne sosyal mesafe kuralına ne de maske takma kuralına uydu.

İçişleri Bakanlığı tarafından son günlerde sıkça yaşanan kalabalık asker uğurlama olaylarına ilişkin genelge yayınlanmıştı. Fakat bazı vatandaşların aldırış etmeyerek hala kurallara uymadığı görüldü. Ümraniye’de geçtiğimiz gün yaşanan olayda, asker uğurlamak için konvoy yapan bir grup şahıs, araçlarını yol ortasında durdurdu. Yolu kapatan şahıslar sokak ortasında bir araya gelip sloganlar attı, kimisi de araçların camından çıkarak eşlik etti. Asker uğurlaması yapanlar ne maske taktı, ne de sosyal mesafe kuralına uydu.