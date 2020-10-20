Ümraniye’de motosiklet hırsızlığı kamerada: Saniyeler içinde çalıp kaçtı

Ümraniye’de motosiklet hırsızlığı yaptığı gerekçesiyle gözaltına alınan şüpheli tutuklandı. Motosikletin çalınma anına ilişkin ortaya çıkan görüntülerde şüphelinin motosikleti saniyeler içinde çalıp kaçtığı yer alıyor.

Olay, Ümraniye Armağanevler Mahallesi Dere Sokak üzerinde 13 Ekim’de meydana geldi. İddiaya göre, şüpheli Rıdvan F.A.(29), O.B. isimli şahsa ait motosikleti çalarak kaçtı. O.B.’nin şikayeti üzerine harekete geçen polis ekipleri, şüphelinin kimliğini tespit etti. Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, şüpheli Rıdvan F. A.’nın Ümraniye Ihlamurkuyu Mahallesi Yenilik Sokak’ta bulunan bir iş yerinde yaptıkları aramada çalınan motosikleti parçalanmış halde buldu.

Tutuklandı

Gözaltına alınan Rıdvan F.A., emniyetteki işlemlerinin ardından 17 Ekim’de Kartal’daki Anadolu Adalet Sarayı’na sevk edildi. Sorgusu tamamlanan şüpheli, Anadolu Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği’nce tutuklanarak cezaevine gönderildi. Şüpheli Rıdvan F.A.’nın ‘Bisiklet Hırsızlığı’ ve ‘Güveni Kötüye Kullanma’ suçlarından da kaydı olduğu öğrenildi.

Hırsızlık anı kamerada

Öte yandan, motosikletin çalınma anı güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, şüphelinin motosikletin yanına gelerek bir süre etrafı gözetlediği, ardından kilidini kırdığı motosikleti saniylere içinde çalarak gittiği görülüyor. Şüpheli şahsın rahat tavırları ise dikkat çekiyor.