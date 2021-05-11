Ümraniye’de otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı: 5 yaralı

Ümraniye Altınşehir Nato yolu üzerinde 2 aracın karıştığı kazada 5 kişi yaralandı.

Olay, 02.00 sıralarından Ümraniye, Altınşehir Mahallesi, NATO Yolu Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, M.E. idaresindeki Cirtoen markalı

34 RB 7085 plakalı otomobil, ara sokaktan çıktığı sırada N.İ. idaresindeki Ford markalı 61 RA 133 plakalı hafif ticari araca yandan çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan araç önce yol kenarında bulunan kaldırıma daha sonrada bir işyerinin merdivenlerine çarparak durabildi. 2 araçta ’da çarpmanın etkisi ile büyük maddi hasar oluştu. Çarpmanın etkisi ile her 2 Araç içinde bulunan 5 kişi araç içinde sıkıştı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine Ambulans, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ve sağlık ekiplerinin çalışması ile sıkıştıkları yerden çıkarılan yaralıların ilk müdahalesi olay yerinde yapıldı. Kaza’ da yaralanan 5 kişi çevrede bulunan hastanelere sevk edildi. Çarpmanın etkisi ile araçlardan fırlayan parçalar yola savruldu. Polis ekipleri tarafından yapılan incelemenin ardından kazaya karışan araçlar olay yerine gelen çekici yardımıyla kaldırıldı. Polis kazayla ilgili çalışma başlattı.

Tuna Dündar,” Burada trafik işaretleri yeterince olmadığı için çok kaza oluyor. Ben 2 bina ötede oturuyorum. Müthiş bir ses geldi bende o sese geldim. 4 ya da 5 kişi yaralıydı. Polis, İtfaiye ve Ambulans geldi yaralılar Ambulans ile götürüldü. Umarım kötü bir şey yoktur” dedi.