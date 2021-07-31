Ümraniye’de özel halk otobüsü ile kamyon çarpıştı: 1 yolcu yaralandı

Ümraniye’de seyir halindeki özel halk otobüsü ile kamyon çarpıştı. Kazada yaralanan 1 yolcu ambulansla hastaneye kaldırıldı.
“Son 3 ayda 5 kaza oldu”Kazayı gören Semih Görmek isimli bir vatandaş, ”Kamyon buraya dönmeye çalışıyordu. Otobüsle düz gitmeye çalışıyordu. Kamyon dönerken arkası dışarıya çıkınca otobüsün camına çarptı. Burada tabi ilk kaza değil daha önce de oldu, motor kazası oldu. Işık talep etmiştim geride var diye işte iki yüz metre geride var diye buraya koymadılar ışıkları. Ama burada çok kaza oluyor. Üç ayda yaklaşık 5 kaza oldu. Bir tane de yaralı var galiba. Onu da ambulansla hastaneye kaldırdılar. Durumu acil değil ama bacağı falan kanıyordu” dedi. Öte yandan, kaza anı güvenlik kameralarına yansıdı.