Ümraniye’de palet üretimi yapan fabrika alevlere teslim oldu

Ümraniye Esenşehir mahallesi Baraj yolu Caddesi Hale Sokak üzerinde bulunan Palet üretimi yapan fabrikada sabah saatlerinde yangın çıktı. Çevre ilçelerden takviye itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile yangın büyümeden söndürüldü.

Yangın, sabah saat 06.00 sıralarında palet üretimi yapan fabrikada çıktı. Çevrede bulunan diğer iş yeri sahiplerinin yangını görüp ihbar etmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Ümraniye, Dudullu, Ataşehir ve Sultanbeyli itfaiye ekiplerinin sevk edildiği yangın, ekiplerin 1 saalik müdahalesinin ardından kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangın sonrası tek katlı fabrikada büyük çapta hasar oluşurken ilk belirlemelere göre can kaybı yaşanmadı.

İtfaiye ekipleri yangına kısa sürede müdahale etti

Ekiplerin soğutma çalışmaları sürüyor. Polis alevlere teslim olan fabrikada yangınla ilgili soruşturma başlattı.