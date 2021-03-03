Ümraniye’de sokak ortasında silahlı dehşeti yaşattı: Kaçarken kaza yaptı

Ümraniye’de bir şahıs tartışmakta olduğu kişiye kurşun yağdırdı. Kurşunların hedefe olan şahıs yaralanırken kaçan zanlı kaza yaparak yakalandı. Olay anı güvenlik kamerasına yansıdı.
Alacak verecek meselesi olduğunu anladımOlayın yaşandığı yerde ki bir esnaf "Bir grup tartışma yaşandı araçtaki şahıslardan biri ilk önce aracın içindekilerden birini vurdu sonradan da diğer kaçmaya çalışanı araç dışında ateş etti ama onu vuramadı, araç etrafında kovaladı. 2 el ateş etti sonra bıraktı kaçtı. Yaralılardan biride diğer gören arkadaşlarına söyledi arka caddede taksiye binip gitti. Alacak verecek meselesi olduğunu anladım çünkü dolandırdınız beni diye bağırıyordu" ifadelerini kullandı.