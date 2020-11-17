Ümraniye’de şüpheli bir şahıs polisi alarma geçirdi. Şahsın canlı bomba olma ihtimali üzerinde durulurken olay yerine bomba imha uzmanı ile çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

Ümraniye’de şüpheli bir şahıs polisi alarma geçirdi. Şahsın canlı bomba olma ihtimali üzerinde durulurken olay yerine bomba imha uzmanı ile çok sayıda polis ekibi sevk edildi.