Ümraniye’de tek katlı ev alevlere teslim oldu

Ümraniye’de bir gecekondunun çatısında başlayan yangın yanındaki eve de sirayet edince mahallede büyük korku yaşandı. Yaşlı bir kadının yaşadığı gecekondu alev alev yandı. İtfaiye ekipleri yangını söndürürken, yaşlı kadını komşuları teselli etti.

Yangın, 22.00 sıralarında Ümraniye Çakmak Mahallesi Bağdat Sokak üzerinde bulunan gecekondunun çatısında çıktı. Çatının yandığını gören vatandaşların ihbarıyla olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Gecekonduda yaşayan yaşlı kadın komşuları tarafından dışarıya çıkartılırken, yangın kısa sürede tüm gecekonduyu sardı.

Gecekondu kullanılamaz hale geldi

Yangın, itfaiye ekipleri tarafından 30 dakikalık bir çalışma sonucunda söndürüldü. Yangın çıkan gecekondu kullanılmaz hale gelirken, alevlerin sıçradığı bir gecekonduda da hasar oluştu. Komşuları tarafından teselli edilen gecekondusu yanan yaşlı kadın, itfaiye ekiplerinin çalışmasını izledi. Ölen veya yaralanan kimsenin olmadığı yangınla ilgili polis ekipleri çalışma başlattı.