Ümraniye’de trafiği kilitleyen yangın

Ümraniye, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü istikameti karayolu kenarındaki ağaçlık alanda yangın çıktı. Rüzgarın da etkisiyle karayolunu kaplayan duman trafiği durma noktasına getirdi.
Polis ekipleri yangının çıkış nedeniyle çalışma başlattı.
Ümraniye, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü istikameti karayolu kenarındaki ağaçlık alanda yangın çıktı. Rüzgarın da etkisiyle karayolunu kaplayan duman trafiği durma noktasına getirdi.
Ümraniye, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü istikameti karayolu kenarındaki ağaçlık alanda yangın çıktı. Rüzgarın da etkisiyle karayolunu kaplayan duman trafiği durma noktasına getirdi.
Polis ekipleri yangının çıkış nedeniyle çalışma başlattı.