Umuda kaçak yolculuk kısa sürdü

Çanakkale’nin Lapseki ilçesine bağlı Çardak beldesinde arabalı feribotun içindeki bir tırın dorsesindeki brandayı keserek içine giren 3 Fas uyruklu düzensiz göçmen, feribot kaptanının dikkati sayesinde yakalandı.

Olay, gece yarısı 00.15 sıralarında Lapseki’nin Çardak beldesinde meydana geldi. Bursa’dan sardığı yükü Bosna Hersek’e götürmek için yola çıkan tır sürücüsü, Çardak beldesinde arabalı feribota bindi. Feribot içerisinde bulunan Fas uyruklu 3 düzensiz göçmen de yasa dışı yollarla yurt dışına kaçmak için M31-E-341 plakalı tırın dorsesindeki brandayı yırtarak içine girdi.

Daha sonra içeriden brandayı diken 3 düzensiz göçmen saklanmaya başladı. Brandanın kesildiği yerden dikildiğini ancak dikişin tutmadığını fark eden feribot kaptanı, durumu tır sürücüsü ve polis ekiplerine bildirdi.

Çardak beldesinden Gelibolu ilçesindeki feribot iskelesine yanaşan feribotun içerisinden inen tır, polis ekipleri tarafından durduruldu. Dorsede bulunan branda sürücü eşliğinde açılınca içeride gizlenen Fas uyruklu 3 düzensiz göçmen ortaya çıktı. Düzensiz göçmenler Gelibolu İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü.

Buradaki işlemleri tamamlanan düzensiz göçmenler, Ayvacık ilçesinde bulunan Yabancıları Geri Gönderme Merkezi’ne teslim edildi.