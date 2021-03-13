Umut tacirliği yapan şüphelilere operasyon

Lüks 9 ayrı villa içerisine Kripto para çağrı merkezi kurup umut tacirliği yapan 18 Çin vatandaşı şüpheli gözaltına alındı. Yapılan ev aramalarında ise 1 milyon 600 bin TL para ele geçirilirken, 18 şüphelinin 6’sı tutuklandı. 101 Çin vatandaşı da kurtarıldı. Operasyon anı da kameraya yansıdı.
Büyükçekmece ve Silivri’de lüks bir site içerisinde 9 ayrı villa kiralayıp içerisine kripto para çağrı merkezi kurup umut tacirliği yapıp binlerce kişiyi dolandırdığı iddia edilen Çinli çete çökertildi.
6 şüpheli tutuklandı
Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekiplerince gözaltına alınan şüpheliler işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Adliyeye sevk edilen 18 şüpheliden 6’sı tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Öte yandan, Gasp Büro ekiplerinin villalara yaptıkları askınla ilgili görüntüler de ortaya çıktı. Operasyon anı da saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.Güncelleme Tarihi: 13 Mart 2021, 11:53