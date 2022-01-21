Üniversite öğrencisine taşla saldırı: O anlar kamerada

İstanbul Eyüpsultan’da yolda yürüyen üniversite öğrencisine taşla saldıran şüpheli, tutuklanarak cezaevine gönderildi. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Edinilen bilgiye göre, olay dün sabah saat 07.30 sıralarında Eyüpsultan ilçesine bağlı Emniyettepe Mahallesi Kazım Karabekir Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, kaldığı yurttan çıkarak okula gitmek üzere bindiği toplu taşıma aracından inen üniversite öğrencisi Aslı Gizem U., duraktan okula yürümeye başladı. Genç kızın caddede yürüdüğü esnada, karşı istikametinden gelen ve yüzünde cerrahi maske, başında siyah şapka bulunan şüpheli, yerden aldığı taş ile genç kızın başına vurdu. Kulağının üst bölgesine aldığı darbe ile kanlar içinde kalan öğrenci, neye uğradığını şaşırarak korku içinde yakınındaki okula koştu. Kendisini okuduğu üniversitenin yerleşkesine atmayı başaran Aslı Gizem U.’ya ilk müdahaleyi okul görevliler yaptı. Genç kız daha sonra Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Şüpheli tutuklandı

İhbar üzerine harekete geçen polis ekipleri, çevredeki güvenlik kamera kayıtlarını izleyerek şüpheliyi tespit etti. Yaşanan saldırı polise bildirildi. İhbar üzerine polis ekipleri harekete geçti. Kimliği tespit edilen şüpheli Özcan M., yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, tutuklanarak cezaevine gönderildi.