Ünlü giyim firmasına muhasebeci şoku: 4 milyon TL’lik vurgun yaptı

Ünlü bir giyim firmasında finans uzmanı olarak çalışan bir kişi müşterilere gönderilen kargoları iadeli gibi gösterip iade ücretlerini kendi hesabına aktardı. 2 yılda 4 milyon TL vurgun yaptığı belirlenen şahıs, yakalanmasının ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak ceza evine gönderildi.
Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliğine bağlı ekipler, savcılık kararıyla hakkında yakalama kararı çıkartılan Tuncay A.’yı Maltepe’deki evinde gözaltına aldı. Tuncay A.’nın ev aramasında bulunan 2 adet cep telefonu ve 2 adet dizüstü bilgisayara da incelenmek üzere el konuldu. Şüpheli, sorgulanmak üzere Gayrettepe Asayiş Şube Müdürlüğüne götürüldü.
Asayiş Şube Müdürlüğündeki sorgusu tamamlanan Tuncay A., adliyeye sevk edildi. Çalıştığı firmanın 4 milyon TL’sini kendi hesabına aktardığı iddiasıyla hakim karşısına çıkartılan Tuncay A.’nın tutuklanmasına karar verildi. Şüpheli ceza evine gönderildi.Güncelleme Tarihi: 05 Haziran 2020, 12:52