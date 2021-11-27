Ünlü sanatçı Zerrin Özer’in hastaneye kaldırılmasının detayları ortaya çıktı

Ünlü sanatçı Zerrin Özer’in hastaneye kaldırılmasıyla ilgili detaylar ortaya çıktı. Sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilen Zerrin Özer’in günlük kullandığı antidepresan ilacından 15 adet kullanarak intihar girişiminde bulunduğu öğrenildi.

Sarıyer Zekeriyaköy Mahallesi’nde bir villada saat 17.00 sıralarında 64 yaşındaki ünlü Şarkıcı Zerrin Özer’in intihar girişiminde bulunmasıyla ilgili detaylar ortaya çıktı. Edinilen bilgiye göre, ünlü şarkıcı Zerrin Özer, evinde günlük olarak kullandığı antidepresan ilacından 15 adet içerek intihar teşebbüsünde bulunduğu ortaya çıktı. Özer’in hastanede tedavi altına alındığı olayı neden gerçekleştirdiğinin araştırıldığı öğrenildi. Öte yandan Ünlü sanatçı Zerrin Özer’in sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.