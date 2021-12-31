banner4556

Ünlü şarkıcı Aleyna Tilki’nin evine girmeye çalışan saplantılı hayran kamerada

banner4336

Genç popçu Aleyna Tilki’nin Üsküdar’daki evine girmeye çalışan saplantılı hayranının kamera görüntüleri ortaya çıktı. Polis ekipleri tarafından gözaltına alınan zanlı çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Ünlü şarkıcı Aleyna Tilki’nin evine girmeye çalışan saplantılı hayran kamerada
banner4584

Genç popçu Aleyna Tilki’nin Üsküdar’daki evine girmeye çalışan saplantılı hayranının kamera görüntüleri ortaya çıktı. Polis ekipleri tarafından gözaltına alınan zanlı çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Pop müzik sanatçısı Aleyna Tilki’nin hayranı olduğu iddia edilen bir kişi, Üsküdar’da bulunan evinin site bahçesinden atlayarak içeri girdi. Aleyna Tilki’nin konserde olduğu anda annesi Havva Öztel evine geldi. Güvenlik görevlilerinin yaşanan olayı anlatması üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Şüphelinin dikenli telleri aşarak siteye girdiği anlar güvenlik kamerasına yansırken, Aleyna Tilki yaşadığı korku dolu anları sosyal medya hesabından paylaştı.

banner4575

Polis ekipleri yaptığı çalışma sonrasında şüpheli M.E.A.’yı (24) gözaltına aldı. Adliyeye sevk edilen şüpheli çıkarıldığı mahkemede adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

YORUM EKLE
Gönder
SIRADAKİ HABER
Fatih’te iki aracın çarpıştığı kazada 6 kişi...
Fatih’te iki aracın çarpıştığı kazada 6 kişi...
  1. ASAYİŞ

banner3841

banner4586

banner4578

banner4349