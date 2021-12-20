Üsküdar sahilde bulunan ağaçları motorlu testereyle kesen şüphelilere hapis talebi

Üsküdar sahilde bulunan ağaçları motorlu testere ile kesen ve ağaçların kesilmesine aracılık eden 11 şüpheli hakkında 7 yıla kadar hapis cezası talebiyle dava açıldı. Şüphelilerin, evlerinin görüş açısını kapattığı ve kendilerini rahatsız ettiği gerekçesiyle para karşılığında ağaçları kestirdiği ortaya çıktı.

Üsküdar’da Kız Kulesi’nin karşısında sahilde bulunan 9 adet ağacı motorlu testereler ile kesen ve bu suça aracılık eden 11 şüpheli hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı. Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, şüpheli Fatma Gamze S. ile kardeşi Mehmet Alp S.’nin Üsküdar’da ikamet ettikleri, evlerinin görüş açısını kapattığı, bakımsız olduğu ve kendilerini rahatsız ettiği gerekçesi ile Üsküdar Salacak Mahallesi Harem Sahilyolu Caddesi üzerinde parkta bulunan ağaçları kestirmeye karar verdikleri anlatıldı. Mehmet Alp S.’nin ortağı olduğu şirkette çalışan Özden Ö.’den yardım istedikleri, şüpheli Özden Ö.’nün de şüpheliler Davut Ç. Vedat Ç. ve Oğuzhan Ö. aracılığı ile şüpheli Şevki C.’ye ulaştığı ve doğrudan görüşme yaparak para karşılığında ağaçların kesilmesi için anlaştığı kaydedildi.

Araçlarından 5 adet motorlu testere ele geçirildi

16 Mart 2021 tarihinde gece saat 23.30 sıralarında şüpheli Şevki C.’nin, diğer şüpheliler birlikte Harem Sahilyolu Caddesine geldiği, motorlu testere ile 3 adet ağacı kestikleri, şüphelilerden 2’sinin bu sırada gözcülük yaptığı belirtildi. İhbar üzerine kaçarken araçlarının takibe alındığının kaydedildiği iddianamede, şüphelilerin yakalandıkları ve araçta 5 adet motorlu testerenin ele geçtiği aktarıldı. İddianamede, 21 Mart 2021 tarihinde sabah 07.30 sıralarında 6 adet ağacın daha kesildiği, kesen şahısları ve olayı görenin olmadığı belirtilerek şüphelilerin ifadelerine yer verildi.

Şüpheli Şevki C.’nin ifadesinde suçlamayı kabul etmediği, ağaçların kesilmesi olayından haberinin olmadığını iddia etti. Başka bir ifadesinde ise, olay öncesi şüpheli Oğuzhan Ö’nün telefonla aradığını, Üsküdar sahilde yol kenarında ağaç budama işi olduğunu, ağaçların kesilmesini bina sahiplerinin istediğini, parasını vereceklerini söylediğini ve yasak olmadığını düşünerek kesim işini kabul ettiğini ileri sürdü.

“Evimin önünü kapatıyor, 750 lira karşılığında keser misin?”

Şüpheli Muhammed C. ise, özel numaradan arandığını, telefondaki kişinin "kız kulesi karşısındaki parkta ağaçlar var, evimin önünü kapatıyor, 750 TL karşılığında keser misin" şeklinde sorduğunu, kabul ederek 16 Mart 2021 tarihinde saat 23.30 sıralarında ağaçları kestiğini söyledi.

İddianamede, 2 farklı tarihte ağaçların kesildiğinin tespit edildiği belirtilirken, birlikte hareket eden şüpheliler Şevki C., Melisa B., Selçuk Ö. ve Muhammed C.’nin para karşılığında bu işi üstlendikleri, şüpheliler Oğuzhan Ö., Vedat Ç., Davut Ç. ve Özden Ö.’nün menfaat karşılığında suçun işlenmesine aracılık ederek yardımda bulundukları kaydedildi. 2 şüphelinin ise ağaçların kesilmesi yönünde karar verip para karşılığında kesilmesini sağladıkları aktarıldı.

11 şüpheliye hapis talebi

Hazırlanan iddianamede, 7 şüphelinin "dikili ağaç, fidan ve bağ çubuğuna zarar verme" suçundan ayrı ayrı 1 yıl 3 aydan, 7 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi. 4 şüphelinin ise bu suça yardım ettikleri gerekçesiyle 7 ay 15 günden, 3 yıl 6 aya kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.

İddianame gönderildiği Anadolu 62. Asliye Ceza Mahkemesince kabul edildi. Şüpheliler önümüzdeki günlerde hakim karşısına çıkacak.