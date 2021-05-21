Üsküdar sahilde can pazarı

Üsküdar’da balık tutmak için oltasıyla sahile gelen vatandaş, denize düşürdüğü oltasını yakalamak için atladığı denizde canından oluyordu. Denize atladığı esnada bilincini kaybeden vatandaş akıntıya kapıldı. Olay yerine sevk edilen kıyı emniyet ekipleri bilinci kapanan şahıs denizden çıkararak sağlık ekiplerine teslim etti.

Olay Üsküdar Sahil’de saat 16.30 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, 48 yaşındaki A.D. isimli bir vatandaş, balık tuttuğu sırada oltası takıldı. Oltasını kurtarmak isteyen A.D., denize atladı. Bu sırada gelen yolcu vapurunun dalga yapması nedeniyle sürüklendi. Vapurdaki vatandaşlar A.D.’ye can yeleği attı. Ancak talihsiz adam, dalgaların etkisiyle can yeleğine ulaşamadı. Akıntıya kapılan talihsiz adam metrelerce sürüklendi. İhbar üzerine kıyı emniyet ekipleri akıntıya kapılan şahsı kurtarmak için çalışma başlattı. Düştüğü denizden kurtarılan adam, sağlık ekiplerine teslim edildi.

“Kriz geçirmiş”

Olay esnasında olay yerinde bulunan Hasan Kaya isimli vatandaş, “Adam sahile balık tutmaya gelmiş ve oltasını atmış. Oltası akıntıya kapılmış ve adamda oltanın peşinden denize atlamış. Adam denize düşünce de kriz geçirmiş. Çevredeki vatandaşlar kurtarmak için simit atmış. Adam yüzmesini bilmesine rağmen dalgalarla mücadele edememiş” dedi.

Bir diğer vatandaş Şakir Bayraktar ise, “Vatandaşlar adamı simit atarak kurtarmaya çalıştı. Rüzgar dolayısıyla simit adama ulaşmadı. Adamın dibi battığını görünce ben de peşinden atladım. Adamın sürüklendiğini gördüm peşinden devam ettim fakat yakalayamadım. Kurtarma ekipleri gelerek adamı denizden çıkardı ve ambulansa aldı” diye konuştu.