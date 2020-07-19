Üsküdar’da 2 katlı ahşap bina çöktü

Üsküdar’da 2 katlı ahşap binanın bir bölümü çöktü. Olayda ölen ya da yaralanan olmaması ise sevindirdi.

Alınan bilgiye göre, Selamali Mahallesi Selami Ali Efendi Caddesi’nde metruk haldeki ahşap bina kendiliğinden çöktü. İhbar üzerine belediye ve itfaiye ekipleri olay yerine geldi. Bölgeye güvenlik şeridi çekilmesinin ardından yapılan incelemede, binanın enkazında kimsenin bulunmadığı, ölen ya da yaralanan olmadığı tespit edildi. Belediye ekipleri tarafından kepçelerle binanın ayakta kalan bölümleri tamamen yıkılarak, molozlar kaldırılmaya başlandı. Çöken bina drone ile havadan da görüntülendi.

Binanın çökme anına şahit olan mahalle sakinlerinden Alahattin Pil, “Yaklaşık on yıldır boş olan metruk bina kendiliğinden çöktü. Allah’tan altında kimse de yoktu. Eski tarihten kalma bina birdenbire çöktü. Belediye ekipleri geldi, kepçelerle yıkıma başladılar. Ölen, yaralanan yok çok şükür” diye konuştu.