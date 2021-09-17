Üsküdar’da ağaçlık alanda korkutan yangın

İstanbul Üsküdar’da çevre yolunun yanındaki ağaçlık alanda yangın çıktı. Yangın, itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü. O anlar vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı.

Üsküdar’da ağaçlık alanda korkutan yangın
banner3909
banner4336

İstanbul Üsküdar’da çevre yolunun yanındaki ağaçlık alanda yangın çıktı. Yangın, itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü. O anlar vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı.

Üsküdar Altunizade’de çevre yolunun yanında bulunan ağaçlık alanda henüz belirlenmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangını görenler durumu itfaiyeye bildirdi. Olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Çevreye yoğun dumanın yayıldığı yangın, itfaiyenin çabası ile kısa sürede söndürüldü. Dumanların yükseldiği anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına anbean yansıdı.

YORUM EKLE
Gönder
SIRADAKİ HABER
Sultangazi Belediyesi dantel böceğine karşı teyakkuzda
Sultangazi Belediyesi dantel böceğine karşı teyakkuzda
  1. İstanbul

banner4391

banner4323

banner3841