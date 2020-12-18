Üsküdar’da alkollü araç kullandığı sırada zincirleme trafik kazasına neden olan oyuncu Ahmet Kural, ‘basit yargılama usulüyle’ 12 bin lira adli para cezasına çarptırıldı. Kural’ın sürücü belgesi 10 ay süreyle geri alındı.
Üsküdar’da alkollü araç kullandığı sırada zincirleme trafik kazasına neden olan oyuncu Ahmet Kural, ‘basit yargılama usulüyle’ 12 bin lira adli para cezasına çarptırıldı. Kural’ın sürücü belgesi 10 ay süreyle geri alındı.
Üsküdar’da alkollü araç kullandığı sırada zincirleme trafik kazasına neden olan oyuncu Ahmet Kural, ‘basit yargılama usulüyle’ 12 bin lira adli para cezasına çarptırıldı. Kural’ın sürücü belgesi 10 ay süreyle geri alındı.
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