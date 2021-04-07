Üsküdar’da aşırı hız dehşeti: 3 yaralı

Üsküdar’da aşırı hız yapan araç minibüsle çarpışarak takla attı. Minibüsün de başka bir araçla kafa kafaya çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı.
Çevredeki vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine adrese gelen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemleri alırken yaralılar ambulansla Haydarpaşa Numune Hastanesi’ne kaldırıldı.
“Bize resmen travma yaşattılar”Meydana gelen kazayı sıyrıklarla atlatan araç sürücüsü Muammer Öztel, “Sahil yolu üzerinden evimize gidiyorduk. Sahil havası almak için yavaş bir hızla ilerlerken karşı şeritten üzerimize doğru bu beyaz aracın geldiğini gördüm. Neyse ki emniyet kemerimiz takılıydı. Şükürler olsun ki yaşayacak günümüz varmış. Yanında kız arkadaşımda vardı Her ikimiz şu an için iyiyiz. Takla atan araç içerisindeki üç arkadaş hastaneye kaldırıldı. Bize resmen travma yaşattılar. Ölümden döndük” diye konuştu.