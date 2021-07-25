Üsküdar’da çatı katında yangın: Anne ve 2 çocuğu mahsur kaldı

İstanbul Üsküdar’da bir evin çatı katında çıkan yangında anne ve 2 çocuğu mahsur kaldı. Vatandaşlar, anne ve çocuklarını kurtarmak için seferber oldu.
Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Vatandaşlar, hortumlarla alevlere müdahale ederek itfaiye ekiplerinin çalışmalarına destek verdi. Yaklaşık 1 saatlik müdahale sonucunda yangın kontrol altına alınırken, anne ve çocuklarının durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Mahsur kalan anne ve çocuklarını kurtaran vatandaşlardan biri, “En üst kattalardı. Birkaç tane merdivenle çıkarak 4-5 kişinin desteğiyle aldık. 2 çocuk ve annesini. Durumları iyiymiş” dedi.Öte yandan, 3 katlı binanın çatı katında çıkan yangın drone ile havadan görüntülendi.