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Üsküdar’da feci kaza: 2 yaralı

ÜSKÜDAR’DA İDDİAYA GÖRE AŞIRI HIZLA İLERLEYEN BİR OTOMOBİLİN SÜRÜCÜSÜ, DİREKSİYON HAKİMİYETİNİ KAYBEDİNCE PARK HALİNDEKİ TIRA ARKADAN ÇARPTI. OTOMOBİLDE SIKIŞAN KADIN İTFAİYE TARAFINDAN KURTARILIRKEN, KAZADA YARALANAN İKİ KİŞİ HASTANEYE KALDIRILDI.

Üsküdar’da feci kaza: 2 yaralı

Üsküdar’da iddiaya göre aşırı hızla ilerleyen bir otomobilin sürücüsü, direksiyon hakimiyetini kaybedince park halindeki tıra arkadan çarptı. Otomobilde sıkışan kadın itfaiye tarafından kurtarılırken, kazada yaralanan iki kişi hastaneye kaldırıldı.

Kaza, Üsküdar’da Harem Sahil Yolu Caddesi üzerinde saat 12.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre aşırı hızla ilerleyen ve içerisinde iki kişinin bulunduğu 41 VC 044 plakalı otomobil, yol kenarında park halinde bulunan 41 VE 594 plakalı tıra arkadan çarptı. Çarpmanın şiddetiyle otomobilde bulunan iki kişi yaralanırken, birisi araç içerisinde sıkıştı. Olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Otomobilde sıkışan kişi itfaiyenin müdahalesiyle kurtarılarak ambulansa koyuldu. Yaralılar olay yerindeki ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

Olaya tanık olan bir kişi, “Tır buraya park etmişti. Sürücüsü herhalde lavaboya gitmişti. Arkadaş oradan bayağı sür’atli geliyordu. Fark edememiş. Bir anda lastik patladı herhalde dedik. Güm diye ses geldi. Tırın altına girmiş. Bir bayan bir de erkek. Ambulansa aldılar” dedi.

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