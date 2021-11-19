Üsküdar’da iki İETT otobüsü birbirine girdi, şoför yaralandı

Üsküdar’da duraktan yolcu almak için duran İETT otobüsüne, arkadan gelen başka bir İETT otobüsü duramayarak çarptı. Önünde duran otobüse çarpan otobüs şoförü yaralandı. Yaralı şoför otobüste yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. İçi yolcu dolu iki İETT otobüsünün çarpıştığı kaza alanı havadan görüntülendi.

Kaza, Üsküdar Tıbbiye Caddesi üzerinde saat 09.00 sıralarında meydana geldi. Bir İETT otobüsü duraktan yolcu almak için yavaşlayıp durdu. O esnada arkadan gelen başka bir İETT otobüsü şoförü duramayarak önündeki otobüse çarptı. Çarpan otobüsün şoförü yaralandı. Otobüsün ise camlarının tuzla buz olduğu gözlendi. Otobüslerde bulunan yolcular ise kaza nedeniyle panikleyerek aşağı indi. Olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı şoföre otobüs içerisinde ilk müdahale sağlık ekipleri tarafından yapıldı. Yaralı şoför ilk müdahalenin ardından tedavi edilmek üzere hastaneye kaldırıldı.

Öte yandan içi yolcu dolu iki İETT otobüsünün birbirine girdiği kaza drone ile görüntülendi.