Üsküdar’da işçilerin çatıda tehlikeli çalışması havadan görüntülendi

Üsküdar’da 8 katlı bir binanın çatısına çıkan 2 işçinin güvenlik önlemi almadan çalışma yaptığı görüldü. Herhangi bir güvenlik önlemi almadan çatının izolasyonunu yapan işçilerin tehlikeli çalışması havadan görüntülendi.

Üsküdar Validei Atik Mahallesi’nde dün saat 17.30 sıralarında binanın çatısında iki işçinin tehlikeli şekilde çalışma yaptığı görüldü. Edinilen bilgiye göre, 8 katlı bir binanın çatı izolasyonunu yapan 2 işçi, herhangi bir güvenlik önlemi ve tedbir almadan çatıda çalışma yaptı. İşçiler, görenlerin yüreklerini ağza getirdi. Görüntülerde 2 işçinin çatının izolasyonunu yaptığı esnada hayatını tehlikeye attığı görüldü. İşçilerin iş güvenliği kurallarını hiçe saydığı o tehlikeli anlar drone ile görüntülendi.