banner4556

Üsküdar’da istinat duvarının araçların üzerine çökme anı kamerada

banner4336

İstanbul Üsküdar’da harabe bir evin istinat duvarı etkili olan sağanak yağışı nedeni ile çöktü. 4 otomobil çöken duvarın altında kalarak hasar gördü. İstinat duvarının çöktüğü anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Üsküdar’da istinat duvarının araçların üzerine çökme anı kamerada
banner3909

İstanbul Üsküdar’da harabe bir evin istinat duvarı etkili olan sağanak yağışı nedeni ile çöktü. 4 otomobil çöken duvarın altında kalarak hasar gördü. İstinat duvarının çöktüğü anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, Üsküdar Valide Atik Mahallesi’nde Valide İmareti Sokak’ta dün saat 18.00 sıralarında meydana geldi. Harabe halde bulunan bir evin istinat duvarı, etkili olan sağanak yağmura dayanamayarak çöktü. Büyük bir gürültüyle çöken duvar korku ve paniğe neden oldu. Otoparkta park halinde bulunan 4 otomobil, çöken duvar altında kalarak maddi hasar gördü. Duvarın çöktüğü esnada herhangi bir vatandaşın otoparkta olmaması faciayı önledi.

banner4575

İstinat duvarının otomobillerin üzerine çökme anı güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

YORUM EKLE
Gönder
SIRADAKİ HABER
İstanbul Havalimanı’nda nefes kesen acil durum...
İstanbul Havalimanı’nda nefes kesen acil durum...
  1. GENEL

banner4558

banner3841

banner4390

banner4321