Üsküdar’da istinat duvarının araçların üzerine çökme anı kamerada

İstanbul Üsküdar’da harabe bir evin istinat duvarı etkili olan sağanak yağışı nedeni ile çöktü. 4 otomobil çöken duvarın altında kalarak hasar gördü. İstinat duvarının çöktüğü anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, Üsküdar Valide Atik Mahallesi’nde Valide İmareti Sokak’ta dün saat 18.00 sıralarında meydana geldi. Harabe halde bulunan bir evin istinat duvarı, etkili olan sağanak yağmura dayanamayarak çöktü. Büyük bir gürültüyle çöken duvar korku ve paniğe neden oldu. Otoparkta park halinde bulunan 4 otomobil, çöken duvar altında kalarak maddi hasar gördü. Duvarın çöktüğü esnada herhangi bir vatandaşın otoparkta olmaması faciayı önledi.

İstinat duvarının otomobillerin üzerine çökme anı güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.