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Üsküdar’da meydana gelen doğalgaz patlamasında yaralılar hastanelere sevk edildi

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Üsküdar’da 4 katlı binanın üst katında doğalgaz patlaması meydana geldi. Patlamada 1’i ağır 4 kişi yaralandı. Yaralılardan bir kişi Kartal Lütfi Kırdar Eğitim Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

Üsküdar’da meydana gelen doğalgaz patlamasında yaralılar hastanelere sevk edildi
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Üsküdar’da 4 katlı binanın üst katında doğalgaz patlaması meydana geldi. Patlamada 1’i ağır 4 kişi yaralandı. Yaralılardan bir kişi Kartal Lütfi Kırdar Eğitim Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

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Üsküdar’da 4 katlı binanın üst katında doğalgaz patlaması meydana geldi. Patlamanın şiddetiyle çevre binalarda maddi hasar oluşurken 1’i ağır 4 kişi yaralandı. Yaralılardan Yakup Kara isimli vatandaşın yanık ünitesinde yapılan ilk müdahalenin ardından vücudunun yüzde 60 oranında yandığı belirlendi. Sağlık ekiplerinin yaralılara müdahalesi sürüyor.

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