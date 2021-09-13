Üsküdar’da öğrenci servislerine denetim

Üsküdar’da haftanın ilk okul gününde servis araçlarına yönelik denetim gerçekleştirildi. Polis ekipleri tarafından sürücülerin gerekli evrak kontrolleri ve araç içi uyulması gereken kurallar incelendi.
(ASK-CGK
Üsküdar’da haftanın ilk okul gününde servis araçlarına yönelik denetim gerçekleştirildi. Polis ekipleri tarafından sürücülerin gerekli evrak kontrolleri ve araç içi uyulması gereken kurallar incelendi.
Üsküdar’da haftanın ilk okul gününde servis araçlarına yönelik denetim gerçekleştirildi. Polis ekipleri tarafından sürücülerin gerekli evrak kontrolleri ve araç içi uyulması gereken kurallar incelendi.
(ASK-CGK