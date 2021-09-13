Üsküdar’da öğrenci servislerine denetim

Üsküdar’da haftanın ilk okul gününde servis araçlarına yönelik denetim gerçekleştirildi. Polis ekipleri tarafından sürücülerin gerekli evrak kontrolleri ve araç içi uyulması gereken kurallar incelendi.

Eğitim öğretim döneminin başlamasıyla birlikte polis ekipleri de okul servislerinde denetimlerde bulundu. Üsküdar’da servis şoförleri korona virüs tedbirleri kapsamında bilgilendirilip gerekli evrakları kontrol edildikten sonra araç içi kontrolleri gerçekleştirdi. Polis ekipleri tarafından Araç içerisindeki öğrencilere ise korona virüse karşın alınması gereken tedbirler hatırlatıldı. Servis araçlarında dezenfektan olup olmadığı kontrol edilirken trafikte seyahat esnasında emniyet kemerinin önemi hakkında bilgilendirmeler yapıldı.

(ASK-CGK