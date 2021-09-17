Üsküdar’da servis denetimde ehliyet süresi dolan sürücüye 580 lira ceza

Üsküdar’da okul servis araçlarına yönelik denetim gerçekleştirildi. Polis ekipleri tarafından durdurulan bir öğrenci servis şoförüne ait ehliyetin geçerlilik süresinin dolduğu tespit edildi. Sürücüye 580 lira para cezası uygulandı.
Denetimler esnasında durdurulan bir servis aracında gerçekleştirilen denetimler esnasında ise araç sürücüsüne ait ehliyetin geçerlilik süresinin dolduğu tespit edildi. Sürücüye 580 lira para cezası kesildi.
Cezai işlem uygulan öğrenci servis şoförü Sertan Zurnacı, “Cezayı yedik. Ne olduğunu ben de tam anlamadım. Ehliyetin geçerlilik süresi dolmuş” diye konuştu.