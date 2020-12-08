Üsküdar’da Tarihi Vaniköy Camii’nde çıkan yangına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında hazırlanan bilirkişi raporu dosyaya girdi. Raporda, gerekli tedbirleri almayan, caminin ait olduğu vakıf yönetiminin kusurlu olduğu belirtildi.
Üsküdar’da Tarihi Vaniköy Camii’nde çıkan yangına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında hazırlanan bilirkişi raporu dosyaya girdi. Raporda, gerekli tedbirleri almayan, caminin ait olduğu vakıf yönetiminin kusurlu olduğu belirtildi.
Üsküdar’da Tarihi Vaniköy Camii’nde çıkan yangına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında hazırlanan bilirkişi raporu dosyaya girdi. Raporda, gerekli tedbirleri almayan, caminin ait olduğu vakıf yönetiminin kusurlu olduğu belirtildi.
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