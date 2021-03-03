Üsküdar’da tır ara sokakta sıkıştı

Üsküdar’da navigasyonu takip ederek dar bir ara sokağa giren tır sürücüsü, tırın dorse kısmı sokakta sıkışınca mahsur kaldı. Olay sonrası sıkışan tırı kurtarmak üzere adrese belediye ekipleri sevk edildi. Tırın sokakta sıkıştığı o anlar ise havadan görüntülendi.
Öte yandan tırın sokağa girdiği esnada dükkanların tabelalarına çarpması sonucu ufak çapta maddi hasar oluştu.
"Navigasyona bakarak sokağa girdi"Yaşanan olayı gören çevre esnafından Fahrettin Ayaz, “Tır sokağa girip mesafeyi ayarlayamayınca burada sıkışıp, kaldı. İtfaiye ekipleri geldi. Kısa sürede kurtarmalarını bekliyoruz. Normalde bu tırın otobanda gitmesi gerekir. Sürücüyü herhalde bilgilendirmemişler. Navigasyona bakarak girmiş ama biraz da görmek lazım” diye konuştu.