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Üsküdar’daki patlamada yaralananların yeni görüntüleri ortaya çıktı

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Üsküdar’da yaşanan patlamaya ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı. Ağır yaralanan şahsın yerde yattığı, çevredeki vatandaşların ise şahsı sakinleştirmeye çalıştığı anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Üsküdar’daki patlamada yaralananların yeni görüntüleri ortaya çıktı
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Üsküdar’da yaşanan patlamaya ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı. Ağır yaralanan şahsın yerde yattığı, çevredeki vatandaşların ise şahsı sakinleştirmeye çalıştığı anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Üsküdar’da 5 katlı binada doğalgaz kaynaklı meydana gelen patlama sonrası yeni görüntüler ortaya çıktı. Yaşanan patlama sonrası 4 kişi hastaneye kaldırılmıştı. Bir kişinin durumunun ise ağır olduğu belirtilmişti. Olay yerine çok sayıda sağlık ve itfaiye ekibi sevk edilirken binada yaşayan vatandaşlar tahliye edilmişti.

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Öte yandan patlamanın şiddetiyle daire içerisinden yola fırlayan şahsın kanlar içerisinde yerde olduğu görüldü. Patlama sonrası ilk dakikalarda vatandaşların yardıma koştuğu, yaralı vatandaşı ise sakinleştirmeye çalıştığı anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

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