Üst kattan atılan sigara izmariti yangına sebep oldu

Bilecik’te 4 katlı bir apartmanın üst katından atılan bir sigara izmariti, düştüğü ilk kattaki balkonda yangına sebep oldu.

Alınan bilgilere göre; Bilecik merkez Bahçelievler Mahallesi Mehmetçik Sokak üzerinde 4 katlı bir apartmanın üst katından atılan bir sigara izmariti birinci katta balkona düştü. Yaman izmarit balkona bulunan karton ve kağıtları tutuşturdu. Alevler binanın yalıtımına da sararken, bölgeye Bilecik Belediyesine ait itfaya ekipleri sevk edildi. Ekipler yangını kısa sürede söndürürken, balkonda hasar meydana geldi.