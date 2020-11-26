Uygur Türkü’nü vuran zanlının yakalanma anı kamerada

Avcılar’da 2 Kasım’da Uygur Türkü Yusufujıang Aimatijiang’ı vuran 2 şüpheli yakalandı. Şüphelilerden birinin yakalanma anı polis kamerasına yansırken saldırıya uğrayan Aimatijiang’ın Doğu Türkistan’da yaşananlarla ilgili olarak 2 yıl önce bazı televizyon kanallarına demeç verdiği öğrenildi.
Küçükçekmece Cennet Mahallesinde 11 Kasım tarihinde yapılan operasyonda şüpheli Aliyev T. kıskıvrak yakalandı. O anlar polis kamerası tarafından saniye saniye kaydedilirken şüphelilerden Ömer I. ise 20 Kasım tarihinde polis karakoluna gelerek teslim oldu. Adliyeye sevk edilen 2 şüpheli çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi.Öte yandan saldırıya uğrayan Yusufujıang Aimatijiang’ın Doğu Türkistan’da yaşananlarla ilgili olarak 2 yıl önce bazı televizyon kanallarına demeç verdiği öğrenildi.