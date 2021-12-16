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Uyuşturucu madde ticareti pahalıya patladı

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Sakarya’da polis ekiplerince gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 6 şüpheliden 4’ü tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Uyuşturucu madde ticareti pahalıya patladı
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Sakarya’da polis ekiplerince gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 6 şüpheliden 4’ü tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Narkotik Suçlarla Şube Müdürlüğü ekiplerince T.A., S.Ç., E.A. ve H.M. isimli şahısların uyuşturucu madde ticari yaptıkları tespit edildi. Tespit üzerine harekete geçen ekipler, şahısları gerçekleştirdikleri operasyonda yakaladı. Şahısların ev ve işyerlerinde yapılan aramalarda; 310 gram metamfetamin maddesi, 5 kilo 116 gram esrar maddesi, 2.8 gram skunk maddesi, 6 adet extacy hap maddesi, 6.74 gram sentetik cannabinoid maddesi, 5 adet hasas terazi, 1 adet kurusıkı tabanca, 10 adet kurusıkı mermisi, 1 adet av tüfeği ile 2 adet şarjörü ve 126 adette şeffaf poşet ele geçirildi.

İkamet aramaları esnasında ise, D.C. ve Ö.T. isimli şahıslar da yakalandı. Emniyetteki işlemleri sonrasında adli makamlara sevk edilen T.A., S.Ç., E.A. ve H.M. isimli 4 şahıs tutuklanarak cezaevine gönderilirken, D.C. ve Ö.T. ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

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