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Uyuşturucu operasyonunda 3 kişi tutuklandı

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Kocaeli’nin İzmit ilçesinde narkotik polisi tarafından düzenlenen 3 farklı uyuşturucu operasyonunda yakalanan 9 şüpheliden 3’ü tutuklandı.

Uyuşturucu operasyonunda 3 kişi tutuklandı
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Kocaeli’nin İzmit ilçesinde narkotik polisi tarafından düzenlenen 3 farklı uyuşturucu operasyonunda yakalanan 9 şüpheliden 3’ü tutuklandı.

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Edinilen bilgiye göre, polis ekipleri uyuşturucu madde imal ve ticaretinin engellenmesine yönelik İzmit ilçesinde 3 farklı operasyon gerçekleştirdi. Yapılan aramalarda 79.35 gram metamfetamin, 7.30 gram esrar, 1.75 gram sentetik kannabinoid, 1 adet hassas terazi ele geçirildi. Narkotik polisi tarafından yürütülen operasyonlar neticesinde toplam 9 şüpheli yakandı. Yakalanan 9 şüpheliden 6’sı serbest bırakıldı. T.M., Ş.B. ve K.K. isimli şüpheli şahıslar ise çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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