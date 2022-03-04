banner4556

Uyuşturucu satıcıları pes dedirtti

banner4664

Balıkesir’in Edremit ilçesinde polisin yaptığı uyuşturucu operasyonunda çocuk bisikleti içine gizlenmiş çok miktarda uyuşturucu madde ele geçirildi. Olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı. Polis kontrolünden kurtulmak için çocuk bisikletinin zula olarak kullanılması pes dedirtti.

Uyuşturucu satıcıları pes dedirtti
banner4582
banner4336

Balıkesir’in Edremit ilçesinde polisin yaptığı uyuşturucu operasyonunda çocuk bisikleti içine gizlenmiş çok miktarda uyuşturucu madde ele geçirildi. Olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı. Polis kontrolünden kurtulmak için çocuk bisikletinin zula olarak kullanılması pes dedirtti.

Edinilen bilgiye göre, Edremit Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ve Edremit İstihbarat Grup Amirliği görevlilerince uyuşturucu, uyarıcı madde ticareti yapan, nakleden, depolayan ve kullanan şahıs ve gruplara yönelik çalışmalar neticesinde yolcu otobüsünden inen 2 şahsın üzerlerinde ve yanlarında bulunan çocuk bisikletine yapılan aramada bin 355 gram metamfetamin ele geçirildi. Yapılan çalışmada O.K. ve Y.K. gözaltına alındı. Konuyla ilgili soruşturma başlatıldı.

YORUM EKLE
Gönder
SIRADAKİ HABER
Gaziosmanpaşa’da gerçeğini aratmayan deprem tatbikatı
Gaziosmanpaşa’da gerçeğini aratmayan deprem tatbikatı
  1. EĞİTİM

banner3841

banner4665

banner4577

banner4349

banner4666