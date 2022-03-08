banner4556

Uyuşturucu şüphelisi takip sonucu yakalandı

banner4664

Edirne İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri tarafından takibe alınan bir araçtan inen şüphelinin çantasında yapılan aramada 322 gram uyuşturucu ele geçirildi.

Uyuşturucu şüphelisi takip sonucu yakalandı
banner4581
banner4336

Edirne İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri tarafından takibe alınan bir araçtan inen şüphelinin çantasında yapılan aramada 322 gram uyuşturucu ele geçirildi.

Kente uyuşturucu madde getireceği bilgisi üzerine harekete geçen polis ekipleri, H.T.D’nin bindiği aracı İstanbul’dan itibaren takibe aldı. Edirne girişinde araçtan inen şüpheli ekipler tarafından yakalandı. Şüphelinin çantasında yapılan aramada 322 gram skunk ele geçirildi.

Şüpheli H.T.D gözaltına alınırken, diğer şüpheli T.G. ise bir dinlenme tesisinde aracı bırakarak kaçtı.

Gözaltına alınan H.T.D’nin işlemleri sürüyor.

YORUM EKLE
Gönder
SIRADAKİ HABER
Nusret Mayın Gemisi 107 yıl sonra aynı rotada
Nusret Mayın Gemisi 107 yıl sonra aynı rotada
  1. KÜLTÜR-SANAT

banner3841

banner4665

banner4577

banner4349

banner4666