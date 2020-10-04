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Uyuşturucu tacirlerinden akıl almaz yöntem

ULUSLARARASI TAŞIMACILIK YAPAN BİR KARGO ŞİRKETİNİN BEYOĞLU’NDAKİ ŞUBESİNDE, KOLİLER İÇERİSİNDE “BORNOZ VE HAVLULARA EMDİRİLMİŞ” 50 KİLO 900 GRAM UYUŞTURUCU MADDE ELE GEÇİRİLDİ

Uyuşturucu tacirlerinden akıl almaz yöntem

İstanbul polisince, uluslararası taşımacılık yapan bir kargo şirketinin Beyoğlu’ndaki şubesinde, koliler içerisinde “bornoz ve havlulara emdirilmiş” 50 kilo 900 gram uyuşturucu madde ele geçirildi

Edinilen bilgiye göre, İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uluslararası taşımacılık yapan bir kargo şirketinin Beyoğlu’ndaki şubesinden yurt dışına gönderilen bir pakette uyuşturucu madde sevk edileceği istihbaratı aldı. Alınan ihbarı değerlendiren polis, adı açıklanmayan kargo firmasına 2 Ekim’de operasyon düzenledi. Yapılan baskında, söz konusu kargo merkezindeki kontroller sırasında dedektör köpeklerin paketlerden birine tepki vermesi üzerine inceleme yapıldı. İstanbul’dan Avustralya’da bir şahsa gönderildiği tespit edilen kolilerdeki şeffaf poşetler içinde bornoz, havlu ve kumaşlara emdirilmiş halde daralı ağırlığı 50 kilo 900 gram gelen metamfetamin maddesi ele geçirildi.

Uyuşturucu madde emdirilmiş ürünlere el konulurken, polis kargoyu gönderen kişi ya da kişilerin yakalanması için çalışma başlattı.

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